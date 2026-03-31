Cíes y Ons suman rutas para Semana Santa

Las conexiones marítimas con las islas Cíes y Ons se reforzarán en Semana Santa desde varios puertos de la ría de Pontevedra ante el aumento de la demanda. Mar de Ons operará desde este jueves hasta el domingo rutas a Ons desde los puertos de Bueu, Sanxenxo y Portonovo, y sumará también salidas a Cíes desde Sanxenxo y Portonovo, además de las habituales que salen de Vigo y Cangas.

Más de 4.400 personas ya han tramitado la autorización para visitar Cíes durante estas fechas, mientras que Ons supera las 800. Desde la naviera señalan que «las islas Cíes siguen concentrando una gran demanda» y destacan que Ons mantiene «muy buen ritmo de reservas». La autorización previa es obligatoria para poder visitarlas.