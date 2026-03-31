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Cierre de las muestras temporales del Museo

El Museo clausurará el próximo domingo las exposiciones temporales que dedica a la fotografía del siglo XIX y a la iconografía de San Sebastián. Por otra parte, en esta Semana Santa el Museo abrirá de 10 a 21 horas hoy, mañana y el sábado y de 11 a 14 los festivos, jueves, viernes y domingo.

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