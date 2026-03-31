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Dos ayudas para apuntalar el turismo

La Diputación de Pontevedra destinará 180.000 euros a dos líneas de ayudas para reforzar el turismo deportivo y la organización de actividades turísticas en toda la provincia. Las subvenciones, de hasta 5.500 euros por cada entidad, llegan justo a las puertas de la Semana Santa.

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