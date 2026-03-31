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Apego propón máis de 20 actividades

O Concello abre o prazo de inscrición para a programación de primavera do programa Apego, composta por máis de 20 propostas. O formulario de preinscripción xa está activo en apuntate.pontevedra.gal e terán prioridade á hora de asistir as familias que forman parte do programa.

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