Salud
AECC activa en Pontevedra la campaña de detección del cáncer de colon
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra vuelve a lanzar la campaña ‘Juega tu papel’, para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado.
El cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España con más de 40.000 nuevos casos detectados en 2023 y un total de 2.764 en Galicia.
Solo en 2025, la organización atendió en la provincia de Pontevedra a un total de 332 personas, de las cuales 189 fueron pacientes de cáncer colorrectal y 143, familiares.
En Galicia, el programa de cribado de cáncer de colon está gestionado por el Sergas y se dirige a personas de entre 50 y 69 años. La invitación para participar se realiza mediante el envío de una carta al domicilio de la población diana.
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