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Talleres digitales en el Aula CeMIT provincial

La Diputación acoge en abril en el Aula CeMIT dos talleres presenciales destinados a facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el día a día y mejorar la seguridad digital de los participantes. Son el de «Apps útiles para xestión de trámites en internet» del 13 al 16 de abril y el de «Prevención dixital: redes, fraudes e seguridade» del 20 al 23 de abril.

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