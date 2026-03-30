Talleres digitales en el Aula CeMIT provincial

La Diputación acoge en abril en el Aula CeMIT dos talleres presenciales destinados a facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el día a día y mejorar la seguridad digital de los participantes. Son el de «Apps útiles para xestión de trámites en internet» del 13 al 16 de abril y el de «Prevención dixital: redes, fraudes e seguridade» del 20 al 23 de abril.