El Supremo zanja el asesinato de Jessica en Barro y confirma los 22 años de cárcel a José Eirín

El caso del asesinato de la joven Jessica Méndez a manos de su vecino, José Erín, en marzo de 2022, ha quedado definitivamente zanjado. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 22 años de cárcel al acusado que se le impuso en marzo de 2024 tras un juicio con jurado popular.

Se considera probado que el acusado actuó «con el propósito de acabar con la vida de la víctima» y dirigió «intencionadamente» el vehículo que conducía contra el que pilotaba ella. El coche de la joven se encontraba detenido, aguardando para incorporarse a la vía de la N-550 desde una carretera secundaria, y contra él chocó el vehículo que conducía Eirín, quien según los peritos iba a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora.

La defensa de Eirín acudió al Supremo con los argumentos de supuesta vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, pero el alto tribunal tumba por completo el recurso. En él se aludía a la no admisión de una prueba de la defensa: “el contenido del teléfono de la víctima, con su relación de llamadas y, fundamentalmente, las conversaciones escritas mantenidas por la aplicación WhatsApp. Considera la defensa que al haberse impedido efectuar esa incorporación en el plenario, se le privó de un medio de prueba pertinente, útil y necesario para sostener una versión alternativa a las tesis acusatorias, con lesión de su derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva”.

El Supremo esgrime que “la prueba carecía de virtualidad para esclarecer el objeto del proceso (si embistió o no el coche de la víctima) y no podía tener ninguna incidencia favorable para las pretensiones de la defensa”.

Tal y como decretó en su día la Audiencia y después el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), el Supremo confirma la condena de 22 años de cárcel para José Eirín, que dirigió su vehículo e impactó violentamente contra la víctima «eliminó cualquier posibilidad de reacción defensiva».

El móvil del crimen, añade la sentencia, fue la «indiferencia» de la víctima hacia el condenado, que estaba obsesionado con ella, «unida al hecho de provenir tal indiferencia de una mujer, lo que determinó su decisión de dirigir su vehículo contra ella, impactando violentamente contra él».

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Junto a los 22 años de cárcel, Eirín tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de los familiares de Jessica y del que era su pareja sentimental, o de comunicarse con ellos durante 32 años.