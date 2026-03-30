Sanxenxo negocia con la Sareb la compra de 80.000 m2 para 250 viviendas públicas

Sanxenxo optará a los fondos de cooperación de la Xunta para la compra del Suelo Urbanizable 27 en Xuncablanca (Vilalonga) para la promoción de vivienda pública por 3,5 millones de euros. Así lo aprobó, por unanimidad, el pleno este lunes tras la propuesta que el gobierno incluyó, por vía de urgencia, en sesión ordinaria.

El alcalde, Telmo Martín, explicó que se solicita esta ayuda para la compra al Sareb de un suelo urbanizable con una superficie de 80.000 m2 para la construcción de 350 viviendas. «Levamos varios meses negociando co Sareb e agora presentouse a oportunidade de financiar a compra a través dos fondos autonómicos cos que poderiamos adquirir este solo por 3,5 millóns para destinalo a vivenda pública», explicó. La celeridad en la presentación de la solicitud es determinante para asegurar la concesión de la ayuda que salió publicada el pasado miércoles y que no permitió llevarla a las comisiones previas al pleno.

Una vez adquirido, el Concello lo cederá a la Xunta para la construcción de viviendas públicas para vecinos del municipio, aproximadamente 250, y el resto podrían ser libres para recuperar la inversión de los 3,5 millones que serán abonados al Instituto Galego de Vivenda e Solo, sin intereses, a razón de una partida anual de 437.500 euros.

No fue el único asunto relacionado con vivienda pública de la sesión. El pleno también dio luz verde por 14 votos a favor y una abstención del PSOE a la cesión gratuita de la parcela a la Sociedad Pública de Vivienda de Galicia, en el SU12, para la construcción de 25 viviendas públicas.

Otro asunto que salió adelante, con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE fue la decisión de no adjudicar el contrato de los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas, así como la asunción de la gestión directa por parte del Concello con la subrogación de los 26 trabajadores. El alcalde reprochó la postura de la oposición. «Este goberno non actúa por consignas e prexuizos ideolóxicos. Eleximos o que consideramos mellor para o interés xeral. É unha decisión valente que vostedes deberían apoiar sen fisuras», dijo.

Por otro lado, tomó posesión el nuevo concejal del PP, Óscar Vilar Sartages, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y actualmente profesor de Matemáticas. Este vecino de Dorrón, que ya fue concejal en el mandato anterior, ocupará la Concejalía de Economía y Personal. La concejala de Educación, Nati Parada, pasará a ser el nuevo miembro de la Mancomunidade do Salnés como representante de Sanxenxo tras la salida de Paula Martínez.

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Finalmente, el pleno despidió al secretario municipal Ángel Luis López Pita que se jubilará próximamente. El alcalde, en nombre de la Corporación municipal le agradeció los servicios prestados y su trabajo a lo largo de estos 17 años en Sanxenxo.