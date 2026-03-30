La reparación general de la N-550 en Pontevedra comenzará tras la Semana Santa

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha visitado este lunes Pontecesures, donde se prepara el dispositivo de reparación del asfalto de a carretera N-550 que va a comenzar después de la Semana Santa en todo el trazado provincial, incluido el tramo urbano de Caldas de Reis, la N-550a.

El operativo tendrá un importe de dos millones de euros y se encuadra dentro del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia que ejecuta el Ministerio de Transportes en la provincia con un presupuesto total de 12 millones de euros.

Losada, que estuvo acompañado del jefe de la Unidad de Carreteras del Estado, José Manuel Piris, y de técnicos de este departamento y de la empresa contratista, significó que se van a mejorar todos los tramos deteriorados de la N-550 desde el río Ulla hasta Porriño. Además, las obras incluirán el tramo del antiguo trazado a la entrada de Caldas de Reis, la N-550a, que va desde la rotonda de Tivo hasta el puente del Umia.

El subdelegado confirmó que en la N-550 se van a invertir cerca de 1,8 millones de euros para reparar los tramos en los que se han detectado deficiencias al paso por los ayuntamientos de Pontecesures, Valga, Portas, Caldas de Reis, Barro, Pontevedra, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Mos y Porriño. En cuanto a la N-550a, con una previsión de unos 200.000 euros se corresponde con la entrada de Caldas de Reis.

Por otra parte, Abel Losada, informó al alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, de que al arreglo del tramo de la N-550a se sumará el comienzo de los trabajos para el asfaltado integral de los casi 9 kilómetros de la N-640 entre los kilómetros 222 y 230, es decir casi la totalidad de los corresponsales al término municipal, incluyendo el paso por el casco urbano. Las obras, con un importe de 2.296.502 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, se encuadran dentro del programa Pavimentos Asfálticos Eficientes del Ministerio de Transportes.

Abel Losada aprovechó para poner de manifiesto "el diálogo institucional serio para reconducir el trazado del proyecto de la variante oeste de Caldas separando este necesario proyecto de la salida del puerto de Vilagarcía, una demanda que el alcalde trasladó desde el primer momento y que fue atendida por el Gobierno”.

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Finalmente, el subdelegado remarca que, además de este paquete de obras, fundamentalmente para resolver los problemas causados por los temporales, el Gobierno central aprobó la declaración de Galicia como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de Protección Civil debido a las borrascas, por el que en los próximos meses se van a aprobar definitivamente las ayudas extraordinarias para la reparación de infraestructuras municipales a los ayuntamientos.