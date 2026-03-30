El PSOE reclama más ayudas al marisqueo

La parlamentaria pontevedresa del PSOE Paloma Castro considera «insuficientes» los 23 millones de euros destinados por la Xunta a ayudar el sector marisquero por el mal estado de los bancos. Reprocha que «el marisqueo a flote quede fuera» y reclama «un paquete de medidas sociales adaptada a la realidad de las mariscadoras».