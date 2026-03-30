El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

El portavoz municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado por la senadora y concejala popular, Pepa Pardo, ha alertado este lunes de un “grave problema de convivencia e inseguridad” en la ciudad, denunciando un "incremento sostenido de peleas, agresiones y altercados en los últimos años sin respuesta por parte del gobierno local".

Domínguez recuerda que el PP lleva advirtiendo desde 2022 de esta situación y proponiendo medidas como el refuerzo de la Policía Local, más recursos sociales, patrullas a pie en zonas conflictivas, videovigilancia y la creación de órganos de coordinación en materia de seguridad. “Todas han sido rechazadas”, señala.

En este sentido, la senadora Pepa Pardo, llevó al Senado la propuesta para la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Pontevedra. La iniciativa salió adelante con el voto en contra del PSOE y sin la presencia de la senadora del BNG. Sin embargo, en el Concello de Pontevedra, tanto PSOE como BNG sí apoyaron la moción presentada por el Partido Popular en este mismo sentido. Además, el propio Ministerio confirmó posteriormente que no prevé crear esta unidad. "Esta contradicción es una muestra más de la hipocresía de BNG y PSOE, rechazando en Madrid lo que sí aprueban en Pontevedra", denuncian los populares.

Según el portavoz popular, los incidentes se han extendido por distintos puntos de la ciudad —casco histórico, A Ferrería, Campolongo, Barcelos o el entorno del Hospital Provincial—, "con episodios recientes de especial gravedad como peleas con arma blanca, agresiones a menores o ataques a trabajadores".

El PP denuncia además una “crisis” en la Policía Local y acusa al alcalde de “ocultar información” y “negar la realidad” mientras crece la preocupación vecinal.

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Ante esta situación, Domínguez exige tres medidas inmediatas: transparencia sobre los incidentes, convocatoria urgente de la comisión de seguridad aprobada hace casi un año y la adopción de un plan real de refuerzo policial y prevención. “La situación se está yendo de las manos y Pontevedra no puede normalizar la violencia”, concluye.