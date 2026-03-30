Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta de la ReconquistaPermisos trabajo GaliciaReforma de BalaídosRenacido Moraña'Pitanxo'Galletas abuela gallega
instagramlinkedin

El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

Rafa Domínguez denuncia el aumento de peleas y agresiones en las calles de la ciudad

Rafa Domínguez y Pepa Pardo, en rueda de prensa.

Rafa Domínguez y Pepa Pardo, en rueda de prensa. / FdV

Ana López

Pontevedra

El portavoz municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado por la senadora y concejala popular, Pepa Pardo, ha alertado este lunes de un “grave problema de convivencia e inseguridad” en la ciudad, denunciando un "incremento sostenido de peleas, agresiones y altercados en los últimos años sin respuesta por parte del gobierno local".

Domínguez recuerda que el PP lleva advirtiendo desde 2022 de esta situación y proponiendo medidas como el refuerzo de la Policía Local, más recursos sociales, patrullas a pie en zonas conflictivas, videovigilancia y la creación de órganos de coordinación en materia de seguridad. “Todas han sido rechazadas”, señala.

En este sentido, la senadora Pepa Pardo, llevó al Senado la propuesta para la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Pontevedra. La iniciativa salió adelante con el voto en contra del PSOE y sin la presencia de la senadora del BNG. Sin embargo, en el Concello de Pontevedra, tanto PSOE como BNG sí apoyaron la moción presentada por el Partido Popular en este mismo sentido. Además, el propio Ministerio confirmó posteriormente que no prevé crear esta unidad. "Esta contradicción es una muestra más de la hipocresía de BNG y PSOE, rechazando en Madrid lo que sí aprueban en Pontevedra", denuncian los populares.

Según el portavoz popular, los incidentes se han extendido por distintos puntos de la ciudad —casco histórico, A Ferrería, Campolongo, Barcelos o el entorno del Hospital Provincial—, "con episodios recientes de especial gravedad como peleas con arma blanca, agresiones a menores o ataques a trabajadores".

El PP denuncia además una “crisis” en la Policía Local y acusa al alcalde de “ocultar información” y “negar la realidad” mientras crece la preocupación vecinal.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, Domínguez exige tres medidas inmediatas: transparencia sobre los incidentes, convocatoria urgente de la comisión de seguridad aprobada hace casi un año y la adopción de un plan real de refuerzo policial y prevención. “La situación se está yendo de las manos y Pontevedra no puede normalizar la violencia”, concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  2. La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
  3. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  4. Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
  5. Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
  6. Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
  7. La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
  8. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»

Campo Lameiro gana una O y Cerdedo-Cotobade pierde el guión

El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

Chantajeado un vecino de Sanxenxo por consultar una página web de contactos

Chantajeado un vecino de Sanxenxo por consultar una página web de contactos

El Supremo zanja el asesinato de Jessica en Barro y confirma los 22 años de cárcel a José Eirín

El Supremo zanja el asesinato de Jessica en Barro y confirma los 22 años de cárcel a José Eirín

La reparación general de la N-550 en Pontevedra comenzará tras la Semana Santa

La reparación general de la N-550 en Pontevedra comenzará tras la Semana Santa

Educación, segunda facultad con más candidaturas estudiantiles al Claustro

Los dos días del Zampakilos Solidario reunieron más de 14.000 kilos de alimentos en Pontevedra

Los dos días del Zampakilos Solidario reunieron más de 14.000 kilos de alimentos en Pontevedra

Crowfunding para mantener la esencia del festival Armadiña Rock de Combarro: "gratuito e independiente"

Crowfunding para mantener la esencia del festival Armadiña Rock de Combarro: "gratuito e independiente"
Tracking Pixel Contents