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Poio mejora el Camiño da Escola de Combarro

La Diputación ha destinado 63.500 euros para que el Concello de Poio mejore el firme del Camiño da Escola de Combarro. Se ampliará la red de evacuación de aguas pluviales y se procederá a la limpieza de los márgenes y a su reasfaltado, con una «cuneta remontable» de un metro de ancho.

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