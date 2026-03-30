Piden en Sanxenxo un espacio de ocio juvenil
El BNG de Sanxenxo solicita al gobierno local que estudie la viabilidad de crear un espacio específico para el ocio de la juventud que cuente con salas de juegos de mesa, futbolines, mesas de billar, sala de cine o proyecciones y otras áreas. Los nacionalistas señalan que ahora este ocio «está vinculado a la hostelería».
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