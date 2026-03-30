Educación, segunda facultad con más candidaturas estudiantiles al Claustro

La Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, del campus de Pontevedra, se ha situado entre los centros con mayor peso en el proceso electoral de la UVigo al presentar nueve candidaturas estudiantiles al futuro Claustro, la segunda cifra más alta de toda la institución en este ámbito, solo por detrás de la Escola de Enxeñaría Industrial, con once.

La proclamación provisional difundida confirma además que 388 candidaturas optan a formar parte del Claustro, el máximo órgano de representación y control de la comunidad universitaria, y que tres aspirantes competirán por el Rectorado: Carmen García Mateo, con Nós Universidade; Jacobo Porteiro, con ConSenso; y Belén Rubio, con H2040.

De las 397 candidaturas registradas inicialmente para el Claustro, finalmente fueron admitidas 388, una cifra que supone un aumento respecto a las anteriores convocatorias. En 2022 se presentaron 309 y en 2018 fueron 265. En total, 20.603 miembros de la comunidad universitaria están llamados a votar en las elecciones del próximo 6 de mayo.

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Por sectores, el mayor volumen de candidaturas corresponde al profesorado doctor con vinculación permanente, con 151 admitidas. Le sigue el Personal Técnico, de Xestión y de Administración y Servizos, con 90, y después el estudiantado con 87 admitidas. En ese bloque, la facultad pontevedresa destaca como uno de los focos de mayor participación. El calendario electoral abre ahora el plazo de reclamaciones entre el 6 y el 10 de abril. Las candidaturas definitivas se proclamarán el día 16, la campaña se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo y las votaciones se celebrarán el 6 de mayo.