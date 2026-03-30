Los dos días del Zampakilos Solidario reunieron más de 14.000 kilos de alimentos en Pontevedra

La Fundación Provincial Banco de Alimentos recogió más de 14.000 kilos de comida durante el Zampakilos Solidario celebrado en Pontevedra y sus comarcas del norte, los pasados 13 y 14 de marzo.

Se trata de la primera Operación Kilo del año organizada conjuntamente con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroskiy desarrollada en supermercados Eroski y Autoservicios Familia de toda la provincia pontevedresa.

Estos más de 14.000 kilos de alimentos contabilizados en la comarca de O Salnés fueron recepcionados gracias a la labor altruista de más de 200 voluntarios movilizados en establecimientos de Poio, Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Meaño, Catoira, Caldas y Lalín.

A nivel provincial, la Fundación recaudó más de 66.000 kilos de alimentos, lo que representa un 10% más que durante el Zampakilos Solidario 2025. Las cifras alcanzadas son el resultado de sumar los alimentos recibidos los pasados 13 y 14 de marzo, así como, las donaciones dinerarias de los clientes al pasar por caja y aportación económica realizada por parte de la empresa gallega.

El presidente de la entidad, José Ramón Santamaría, señala que “agradecemos mucho este incremento en el Zampakilos Solidario, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto económico actual tan complicado con el alza de precios de algunos productos básicos”.

Santamaría aprovecha para poner en valor el trabajo de los voluntarios de la marea azul “por regalar su tiempo a favor de las personas vulnerables a las que atendemos”, así como, la generosidad de los donantes “que siempre responden” y la implicación de Vegalsa-Eroski, por permitir, no solo el desarrollo de la campaña, si no, también, por el apoyo constante de años.

Por volumen de kilos entregados y ya recepcionados en nuestro almacén vigués de Lavadores, destacan: Vigo, donde se recogieron 24.133 kilos de alimentos; O Salnés (Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Meaño y Catoira), 11.071 kilos; O Morrazo (Moaña, Cangas, Bueu y Marín), 5.627 kilos; Val Miñor (Baiona y Nigrán), 4.223 kilos; Ponteareas, 3.056 kilos; Redondela, 2.416 kilos; A Guarda, 2.051 kilos; Pontevedra, 1.728 kilos; o Mos, 1.436 kilos, entre otras localidades.

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La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante 2025, incrementando en un 6 por ciento el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. A través de las 159 entidades benéficas acreditadas con las que trabaja, ayuda actualmente a más de 22.000 beneficiarios