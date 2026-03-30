Textos teatrais
A Deputación convoca o premio Castelao para impulsar o teatro galego
Hugo de DIos
Pontevedra
O Premio Castelao de Textos Teatrais volve poñerse en marcha cun único galardón de 12.000 euros para obras inéditas en galego. O prazo para presentar orixinais abre hoxe e pecharase o próximo 15 de setembro. O certame, promovido pola Deputación de Pontevedra, inclúe tamén a adquisición dos dereitos de explotación da primeira edición da obra gañadora, ata un máximo de 800 exemplares.
Poderán concorrer ao certame maiores de idade con textos non premiados nin representados, de ata 200.000 caracteres. O fallo do xurado darase a coñecer o 29 de xaneiro, coincidindo co aniversario de Castelao.
