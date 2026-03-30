Crowfunding para mantener la esencia del festival Armadiña Rock de Combarro: "gratuito e independiente"
Es "una oportunidad para que quien siente el festival como suyo pueda contribuir directamente a su realización" el próximo verano
N. D.
La organización del festival Armadiña Rock de Poio pone en marcha su edición de 2026, prevista para el próximo verano, y para ello pone en marcxha desde las 14.00 horas de este lunes una campaña de croowfunding en Verkami, bajo el lema: "O teu apoio sostén o festival, o festival fai comunidade". El objetivo es mantener la esencia de esta cita ya clásica en Combarro: "gratuito e independiente".
Señalan que la iniciativa busca implicar al público no solo como espectador, sino como parte activa de un festival que se mantiene "100% gratuito, autogestionado y hecho a mano", con la característica de "combinar la música con valores como la defensa de la lengua gallega, la protección del patrimonio y el reconocimiento del sector marinero local".
Armadiña Rock, con epicentro en la Praza da Chousa, defiende la campaña en Verkami como "una oportunidad para que quien siente el festival como suyo pueda contribuir directamente a su realización".
La campaña estará abierta para todas las personas interesadas, sean habituales asistentes o nuevas incorporaciones a la "familia Armadiña". La idea es juntar fuerzas colectivas para sostener un proyecto cultural que no solo ofrece música de calidad, sino que también promueve la convivencia, la identidad local y un modelo de producción independiente.
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