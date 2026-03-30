+Convivir llegará a 30 municipios en dos años

La Diputación destinará cerca de un millón de euros para acerca el programa de convivencia vecinal +Convivir a más de una treintena de concellos entre este año 2026 y 2027. Esta previsto que comience en mayo próximo y que se extienda hasta marzo do 2027, periodo en el que el programa llegará a 33 municipios, 18 este año y 15 el próximo.