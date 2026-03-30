Chantajeado un vecino de Sanxenxo por consultar una página web de contactos
La Guardia Civil localizó al presunto autor del hecho delictivo en Valencia, que logró hacerse con más de 500 euros de la víctima
Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo, han procedido a la investigación de un vecino de Valencia, como presunto autor de un ilícito de extorsión a un vecino de la localidad pontevedresa.
En la denuncia formulada por la víctima a finales del año 2025, hacía constar que los hechos se habrían desencadenado a raíz de consultar una página de contactos en Internet y no llegar a contratar servicio alguno, hecho que propiciaría una exigencia a la víctima de la entrega de dinero a cambio, y bajo la amenaza de causarle un grave perjuicio personal y/o patrimonial, utilizando para ello mensajes de carácter intimidatorio y condicional, con claro ánimo de lucro, llegando a conseguir su objetivo y logrando que la víctima le ingresase una cantidad superior a los 500 euros ante el temor existente hacia su persona y familiares.
Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo lograron identificar al presunto autor del hecho, resultando clave el análisis de los medios de comunicación empleados, así como el seguimiento del método de pago utilizado, lo que permitió su localización en la localidad de Algemesí (Valencia), en colaboración con la Guardia Civil de Almusafes.
Una vez localizado, se procedió a su investigación en calidad de presunto autor, instruyéndose las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el investigado cuando sea citado para ello.
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