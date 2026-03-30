Cazadores llevan a la Diputación de Pontevedra ante la Valedora do Pobo por los criterios de ayudas
Piden eliminar un criterio que está recogido en la concesión de subvenciones para recuperar y conservar los recursos naturales mediante desbroces, siembras o vigilancia
R. P.
La Unión de Cazadores y Tecores de Galicia (Unitega) ha presentado una queja formal a la Diputación de Pontevedra ante la Valedora do Pobo en la que exige la "rectificación inmediata" de las bases de subvenciones para las sociedades de caza, que, en un comunicado, consideran un "atropello intolerable" y "chantaje institucional".
De esta forma, en el escrito trasladado a la Valedora, piden eliminar un criterio que está recogido en la concesión de ayudas para recuperar y conservar los recursos naturales mediante desbroces, siembras o vigilancia.
Para ello, la Diputación recoge que el 45% de la puntuación depende de que los socios del tecor estén federados y de que se organicen competiciones deportivas oficiales, lo que Unitega tacha de "escandaloso".
"¿Qué tiene que ver desbrozar un monte, sembrar una parcela para la fauna o pagar el seguro del tecor con organizar un campeonato de tiro o forzar a tus socios a pagar una cuota federativa? Absolutamente nada. Es una burla al conjunto del colectivo cinegético gallego", censuran.
En este contexto, demandan a la Valedora do Pobo que emita una resolución o recomendación en la que inste a la Diputación de Pontevedra a modificar las bases de la convocatoria y elimine los criterios referidos. También solicita que se requiera a la institución provincial para que informe sobre la justificación técnica y jurídica de los mismos.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro