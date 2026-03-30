Campo Lameiro gana una O y Cerdedo-Cotobade pierde el guión

Campo Lameiro se llamará a partir de ahora O Campo Lameiro al ganar el artículo. Por su parte, Cerdedo-Cootbade pierde el guión.

Son los dos casos que afectan a la comarca de Pontevedra con el nuevo Nomenclátor de Galicia.

El Consello de la Xunta ha acordado el cambio de nombre de una docena de municipios gallegos tras su revisión por la Real Academia Galega (RAG), que pasarán a llamarse: A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz de Castro de Ouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras y Pastoriza.

Estos cambios forman parte de la actualización del Nomenclátor de Galicia, que incluyen la modificación de 2.530 topónimos: 2.335 lugares, 182 parroquias y una docena de ayuntamientos. Además, se incorporan 1.655 nombres de lugares.

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Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca la necesidad de renovar este Nomenclátor que data de 2003 y señala que estos cambios de nombre se hacen tras un "amplio" estudio de la RAG y "consensuados" con los municipios.