Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta de la ReconquistaPermisos trabajo GaliciaReforma de BalaídosRenacido Moraña'Pitanxo'Galletas abuela gallega
instagramlinkedin

Nuevo nomenclátor

Campo Lameiro gana una O y Cerdedo-Cotobade pierde el guión

La Xunta modifica la denominación oficial de ambos municipios

Concello de Campo Lameiro

Concello de Campo Lameiro / FdV

N. D.

Pontevedra

Campo Lameiro se llamará a partir de ahora O Campo Lameiro al ganar el artículo. Por su parte, Cerdedo-Cootbade pierde el guión.

Son los dos casos que afectan a la comarca de Pontevedra con el nuevo Nomenclátor de Galicia.

El Consello de la Xunta ha acordado el cambio de nombre de una docena de municipios gallegos tras su revisión por la Real Academia Galega (RAG), que pasarán a llamarse: A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz de Castro de Ouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras y Pastoriza.

Estos cambios forman parte de la actualización del Nomenclátor de Galicia, que incluyen la modificación de 2.530 topónimos: 2.335 lugares, 182 parroquias y una docena de ayuntamientos. Además, se incorporan 1.655 nombres de lugares.

Noticias relacionadas

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca la necesidad de renovar este Nomenclátor que data de 2003 y señala que estos cambios de nombre se hacen tras un "amplio" estudio de la RAG y "consensuados" con los municipios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  2. La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
  3. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  4. Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
  5. Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
  6. Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
  7. La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
  8. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»

Campo Lameiro gana una O y Cerdedo-Cotobade pierde el guión

El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

El PP acusa a Lores de dejar que la inseguridad "se descontrole" en Pontevedra

Chantajeado un vecino de Sanxenxo por consultar una página web de contactos

Chantajeado un vecino de Sanxenxo por consultar una página web de contactos

El Supremo zanja el asesinato de Jessica en Barro y confirma los 22 años de cárcel a José Eirín

El Supremo zanja el asesinato de Jessica en Barro y confirma los 22 años de cárcel a José Eirín

La reparación general de la N-550 en Pontevedra comenzará tras la Semana Santa

La reparación general de la N-550 en Pontevedra comenzará tras la Semana Santa

Educación, segunda facultad con más candidaturas estudiantiles al Claustro

Los dos días del Zampakilos Solidario reunieron más de 14.000 kilos de alimentos en Pontevedra

Los dos días del Zampakilos Solidario reunieron más de 14.000 kilos de alimentos en Pontevedra

Crowfunding para mantener la esencia del festival Armadiña Rock de Combarro: "gratuito e independiente"

Crowfunding para mantener la esencia del festival Armadiña Rock de Combarro: "gratuito e independiente"
Tracking Pixel Contents