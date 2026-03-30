El bus gratuito de Portas, Moraña y Campo Lameiro a Pontevedra arranca el 13 de abril

Portas, Moraña y Campo Lameiro contarán desde el 13 de abril con un nuevo servicio gratuito de transporte público para reforzar su conexión con Pontevedra. La iniciativa, de carácter piloto, funcionará de lunes a viernes en días no festivos y forma parte del proyecto +Mobe: movilidad rural, sostenible e inclusiva en Pontevedra, dotado con 500.000 euros y seleccionado entre las cien propuestas estatales de innovación territorial frente al despoblamiento.

El nuevo dispositivo sumará 20 conexiones diarias. Portas dispondrá de ocho servicios, con salidas hacia Pontevedra a las 7.15, 9.30, 11.30 y 13.30 horas y regresos a las 8.15, 10.30, 12.30 y 14.30. Moraña contará con seis expediciones, con idas a las 6.30, 10.00 y 13.30 y vueltas a las 9.05, 12.30 y 16.00. Campo Lameiro tendrá otras seis conexiones, con salidas a las 8.15, 11.40 y 15.10 y retornos a las 7.35, 11.00 y 14.30.

El objetivo es facilitar los desplazamientos cotidianos desde estos municipios rurales a la capital provincial, tanto para acudir a consultas médicas como para realizar gestiones o acceder a otros servicios. Durante la presentación del convenio, el presidente de la Diputación, Luis López, subrayó que «este servicio va a ser gratuito» y defendió que el proyecto «va a marcar, estoy convencido, un antes y un después en el futuro de la provincia y en la movilidad».

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, enmarcó la medida en la cooperación entre administraciones y sostuvo que responde a «lo que piden los ciudadanos normalmente, que es esa colaboración entre distintas administraciones para tener mejores resultados».

Los tres alcaldes insistieron en la utilidad práctica del servicio para municipios envejecidos y dispersos. El regidor de Campo Lameiro, Carlos Costa, lo definió como «un servicio primordial» para un concello rural en el que «casi la mitad de los vecinos son mayores». Desde Moraña, Sito Gómez destacó que el transporte «va a favorecer a todos los vecinos», mientras que el alcalde de Portas, Ricardo Martínez, expresó su deseo de que «los vecinos puedan disfrutar y que los aprovechen».

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La información sobre recorridos y paradas estará disponible en bus.gal.