Cerdedo-Cotobade
Alumnos del CEIP de Carballedo asistieron a un pleno municipal
Alumnos del CEIP de Carballedo asistieron a un pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade para conocer el funcionamiento municipal. Se celebró de manera excepcional en el Centro Cultural Antonio Fraguas para facilitar la asistencia de todos los escolares, que también pudieron visitar a lo largo de la semana la Casa Consistorial. Acompañados por el alcalde, los escolares tuvieron la oportunidad de recorrer las distintas dependencias municipales como el despacho de la Alcaldía, los registros generales, el salón de plenos y la sala de juntas.
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