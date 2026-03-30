Concierto del 12 de julio
Agotadas ya las primeras 3.000 entradas de Juan Luis Guerra y Gente de Zona en Sanxenxo
Este lunes se abrió la venta y terminó en una hora para un recital del que se cae Elvis Crespo
N. D.
La organización del concierto que protagonizarán el próximo 12 de julio en Sanxenxo Juan Luis Guerra, Gente de Zona y el Grupo Manía puso a las 12.00 horas de este lunes a la venta las primeras 3.000 entradas a un precio promocional de 55 euros, gastos incluidos. En apenas una hora estos pases generales ya se agotaron, según explicó la organización, que también aclara que uno de los artistas previstos inicialmente, Elvis Crespo, se ha caído del cartel y será sustituido por el grupo Manía, si bien no se descarta definitivamente que peda recuperarse al portorriqueño.
El campo de fútbol de Baltar se convertirá el 12 de julio en el epicentro de la música latina en Galicia con la presencia de Juan Luis Guerra, que regresará así a Sanxenxo un año después del concierto que se suspendió en julio de 2025 a causa de la lluvia y el viento que azotaban la Praza do Mar a los 20 minutos de recital.
Aquella suspensión obligó a devolver el importe de las entradas, pero «el artista dominicano tenía ganas de volver después del pasado verano», según explica la organización de esta segunda actuación, Primerbeat, que subraya que hace un año «la respuesta del público dejó claro que su música sigue ocupando un lugar propio».
Gente de Zona es un dúo cubano formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, famoso por canciones como La Gozadera.
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