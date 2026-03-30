Casi 400 pontevedreses emigran cada año al extranjero: el censo total roza los 20.000

Buscar trabajo en el extranjero es una opción que se plantean muchas personas que no encuentran empleo en España. Es una de las razones por las que la cifra de pontevedreses que vive en el extranjero no deja de aumentar. A 1 de enero de este año son 19.598 personas, lo que supone casi un 4% más que hace exactamente un año, cuando eran 18.886.

Entre 2025 y 2026 los pontevedreses en el extranjero aumentaron en 712 personas. Esto supone uno de los mayores crecimientos interanuales de los últimos tiempos ya que la media de los últimos cinco ejercicios es de unos 400 vecinos. Esta escalada no puede explicarse únicamente por nuevas migraciones, sino que refleja principalmente el impacto de la ley de nietos, cuyo efecto se observa de forma más clara varios años después de su aprobación, en 2022. Esta medida se incluyó en la Ley de Memoria Democrática y permite que los hijos y nietos de españoles que emigraron (muchos durante la Guerra Civil y la dictadura) puedan obtener la nacionalidad española. Por tanto, algunos de los cientos de pontevedreses que se reflejan en la estadística quizá nunca pisaron la provincia.

Aunque Europa o Estados Unidos son los destinos preferidos por los que buscan trabajo en el extranjero, la citada ley explica que aún sean países de larga tradición de recepción de españoles los que más pontevedreses alberguen, con Brasil, Suiza, Venezuela o Alemania a la cabeza del listado, junto con Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

El incremento de vecino de la capital que opta por el extranjero se ha producido de forma continua en la última década, y los casi 20.000 actuales suponen la cifra actual la más elevada de los diez años. En 2017 eran 16.450 personas censadas a orillas del Lérez las que vivían en países diferentes a España. Esto quiere decir que desde entonces hasta la actualidad se ha incrementado esta cantidad en un 19%. En 2021 eran 17.437, y el 2024 se llegaba a 18.224.

Europa es el lugar del que proceden la mayoría de ofertas de trabajo especialmente desde Alemania y los sectores más demandados son el sanitario, sobre todo de Reino Unido, Alemania y Noruega; turismo y hostelería en Marruecos, Alemania o Bélgica; construcción en Bélgica, Alemania o Arabia Saudí; industria e investigación.

En todos los casos son más las mujeres que han emigrado que los hombres. En este 2026, por ejemplo, son 9.998 ellas y 9.600 ellos. En el último año fueron 369 mujeres las que emigraron, frente a 343 hombres.

En el conjunto de la comarca de Pontevedra, son 45.859 los vecinos que viven en el extranjero, casi un 14% más que diez años atrás, cuando no se llegaba a los 40.400 residentes en otros países. Tras los 19.598 pontevedreses, aparece Cerdedo-Cotobade en segundo lugar, con 3.603, por delante de los 3.551 de Sanxenxo o los 3.031 de Ponte Caldelas. La lista se completa con A Lama (2.576), Marín (2.550), Poio (2.435), Caldas de Reis (2.036), Moraña (1.460), Cuntis (1.274), Campo Lameiro (1.163), Barro (952), Vilaboa (840) y Portas (790).

Pero esta progresión en el número de pontevedreses que residen en el extranjero, por ser hijos o nietos de emigrantes y por buscar trabajo más allá de las fronteras extranjeras, no influye de manera directa en una pérdida de población local ya que los flujos migratorios en la ciudad revelan que por cada persona que emigra desde Pontevedra entran casi otras dos.

La población extranjera de Pontevedra está integrada por hasta 60 nacionalidades de origen y su censo global. El censo certificado por el INE hace un año, pero que es el oficial para todo 2026, se sitúa en 4.974 habitantes, un 6% del total del padrón. Es la cifra mas alta en la historia de la ciudad, un aumento que sustenta la subida gradual de la población. Decenas de nacionalidades aparecen en el listado publicado por Estadística, pero son diez las que reúnen el mayor número de extranjeros, con dos países destacados.

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Uno de ellos es Venezuela, que encabeza el listado con 868 personas en Pontevedra. Son 117 más que en el año anterior, un crecimiento imparable desde hace tiempo. En segundo lugar aparece Colombia, con 794 vecinos. Entre ambos países suman casi un tercio de toda la población extranjera en el municipio. La tercera nacionalidad más numerosa es la peruana, con 446 residentes, por delante de los 375 brasileños y los 368 originarios de Marruecos. El listado de los diez primeros países más representados se completa con Portugal (306), Italia (190), China (180), Senegal (143) y Argentina (137).