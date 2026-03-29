Cerdedo-Cotobade
Viascón acolle o día 4 a Festa da Xuventude con música e gastronomía
R. P
Cerdedo-Cotobade
O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e membros da Comisión de Festas presentaron unha nova edición da Festa da Xuventude de Viascón, que será o vindeiro sábado 4 de abril a partir das 21.30 horas nesta parroquia do municipio.
Durante a noite, a programación musical estará a cargo dos DJs Pablo Dolce Vita e DJ Compota. O recinto contará cunha gran carpa co obxectivo de asegurar o correcto desenvolvemento da festa, independentemente das condicións meteorolóxicas. Ademais, habilitarase un servizo de comida e bebida a prezos populares, facilitando así a asistencia de público de todas as idades.
