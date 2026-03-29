Tres premios nacionales de poesía en ‘Mulleres de palabra(s)’

La Diputación acogió ayer la primera acción de la segunda edición del programa ‘Mulleres de palabra(s)’, que busca reivindicar la palabra de las mujeres escritoras del pasado y del presente, así como crear espacios compartidos en los que fomentar la lectura, descubrir voces femeninas, la escucha colectiva y la reflexión con perspectiva de género. La Diputación reunió a las últimas tres mujeres en recibir el Premio Nacional de Poesía, Miriam Reyes, Chus Pato y Yolanda Castaño, con motivo del Día Mundial de la Poesía que se celebró el pasado 21 de marzo, con una conversación y recital de sus poemas.

‘Mulleres de palabra(s)’ es un ciclo de encuentros que forma parte del Ateneo Provincial pola Igualdade que llevará por siete municipios de la provincia a mujeres como Dores Tembrás, que ofrecerá todos los jueves del mes de abril un taller para leer poesía en el Edificio Administrativo de la Diputación. Las actividades continuarán en mayo, de la mano de Arantza Portabales, que protagonizará una conversación en Marín y en junio con Andrea Fernández Plata, que dirigirá un taller de cerámica en A Lama. El ciclo continuará en septiembre en el Palacete da Mendoza con la poeta Antía Otero y la cantante Guadi Galego y se clausurará el 17 de octubre para celebrar el Día de las Escritoras con una sesión de lectura con la escritora María Sánchez.