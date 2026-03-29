Los sénior de baile de la UNED, al PortAmérica

El grupo de baile de la UNED Sénior de Pontevedra participará en la próxima edición del festival PortAmérica, que se celebrará en el recinto de la Azucreira de Portas. El conjunto está dirigido por su profesor, Luciano Ricardo Gomes dos Santos, responsable de la formación y coordinación de las coreografías, quien ha acompañado al grupo en su evolución.