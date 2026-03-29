«Sanxenxo vive de sus aguas y ahora van a estar mejor cuidadas que nunca»

«La conclusión de las obras de modernización de la red de depuración culmina un proyecto histórico y coloca a Sanxenxo entre los ayuntamientos españoles más avanzados al en el cuidado de las aguas». Así se ha manifestado el alcalde Telmo Martín ante la puesta en servicio, de momento con seis meses de pruebas, la ampliación de la planta de Paxariñas, a cargo de la empresa pública Acuaes.

«Sanxenxo vive de sus aguas y a partir de ahora van a estar mejor cuidadas que nunca», añade el regidor, que subraya que «hay muchas cosas que destacar en este amplio proyecto, pero entre ellas la solución a un problema histórico de saneamiento de 50 viviendas y que también dan solución a las aguas residuales de Raxó y Poio»..

Esta depuradora es uno de los ejes del proyecto de la empresa pública Acuaes, vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica, para el saneamiento de la orilla norte de la ría, en Sanxenxo y Poio, unas obras iniciadas en octubre de 2023 por 23 millones de euros.

Con el emisario de Montalvo ya ejecutado y las pruebas en Paxariñas, el objetivo es que toda la red, que incluye también nuevos bombeos y colectores a lo largo de la costa, esté en servicio a finales de este año o principios de 2027.

Hace meses que se completó otro de los ejes del proyecto, el nuevo emisario submarino de Montalvo. Junto a la depuradora, son dos de las actuaciones de mayor envergadura de un plan destinado a duplicar la capacidad actual de tratamiento de aguas residuales, para llegar a los 98.417 habitantes, casi el doble que ahora, que apenas se llega a 57.000, insuficiente para atender la demanda estival.

Buena parte de los fondos deben ser sufragados por los concellos implicados. La actuación es cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020. La otra mitad la adelanta Acuaes pero debe ser devuelta por Sanxenxo (el 65%) y Poio (el 35% restante) en un plazo de 25 años. Además, cabe la posibilidad de que se revisen estas cifras en el futuro ante el constante aumento de precios del material de construcción.

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Este reparto ha sido citado también por Telmo Martín: «Sanxenxo asume una parte importante de financiación, casi el 50%, que se abonará en estos 25 años a costa del canon anual de la concesionaria municipal de agua y sin que le coste un euro a los vecinos. El otro 50% procede de fondos europeos».