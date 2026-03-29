Un rito que se vive en toda la comarca

Toda la comarca comenzó este domingo los actos de la Semana Santa, con especial significado en Marín o en Sanxenxo. La marinense Praza do Reloxo acogió la tradicional bendición de ramos y después se ofició la eucaristía en el Templo Nuevo.

Cientos de marinenses y visitantes se unieron a un rito que se celebra en toda la comarca. En Marín, la programación más intensa se concentra desde el Jueves Santo. Ese día, a las 19.00 horas comenzará la misa de la Cena del Señor. A las 22.00 horas dará inicio la Hora Santa y a las 23.45 horas la Oración Cofrade seguida a medianoche de la procesión del Santo Encuentro.

El Viernes Santo, a las 11.00 horas será la procesión del Santo Cristo y a mediodía el alzado de la Santa Cruz. A las 19.00 horas se celebran los santos oficios y el Desenclavo. A las 22.00 horas se llevará a cabo la procesión del Santo Entierro. El Sábado Santo, a las 11.00 horas se celebrará la oración ante el Santo Sepulcro y el Domingo de Resurrección, los actos de la Semana Santa marinense culminarán a las 12.30 horas con la eucaristía del Domingo de Resurrección y los bautismos.

Asistentes al acto en Marín. | R. V.

El Viernes Santo, a las 11.00 horas será la procesión del Santo Cristo y a mediodía el alzado de la Santa Cruz. A las 19.00 horas se celebran los santos oficios y el Desenclavo. A las 22.00 horas se llevará a cabo la procesión del Santo Entierro. El Sábado Santo, a las 11.00 horas se celebrará la oración ante el Santo Sepulcro y el Domingo de Resurrección, los actos de la Semana Santa marinense culminarán a las 12.30 horas con la eucaristía del Domingo de Resurrección y los bautismos.

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