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Un rito que se vive en toda la comarca

Marín celebró la bendición en la Praza do Reloxo y Sanxenxo acogió el sábado el certamen de Bandas

Multitudinaria bendición en la marinense Praza do Reloxo.

Multitudinaria bendición en la marinense Praza do Reloxo. / Rafa Vázquez

N. D.

Pontevedra

Toda la comarca comenzó este domingo los actos de la Semana Santa, con especial significado en Marín o en Sanxenxo. La marinense Praza do Reloxo acogió la tradicional bendición de ramos y después se ofició la eucaristía en el Templo Nuevo.

Cientos de marinenses y visitantes se unieron a un rito que se celebra en toda la comarca. En Marín, la programación más intensa se concentra desde el Jueves Santo. Ese día, a las 19.00 horas comenzará la misa de la Cena del Señor. A las 22.00 horas dará inicio la Hora Santa y a las 23.45 horas la Oración Cofrade seguida a medianoche de la procesión del Santo Encuentro.

El Viernes Santo, a las 11.00 horas será la procesión del Santo Cristo y a mediodía el alzado de la Santa Cruz. A las 19.00 horas se celebran los santos oficios y el Desenclavo. A las 22.00 horas se llevará a cabo la procesión del Santo Entierro. El Sábado Santo, a las 11.00 horas se celebrará la oración ante el Santo Sepulcro y el Domingo de Resurrección, los actos de la Semana Santa marinense culminarán a las 12.30 horas con la eucaristía del Domingo de Resurrección y los bautismos.

Asistentes al acto en Marín. | R. V.

Asistentes al acto en Marín. | R. V.

El Viernes Santo, a las 11.00 horas será la procesión del Santo Cristo y a mediodía el alzado de la Santa Cruz. A las 19.00 horas se celebran los santos oficios y el Desenclavo. A las 22.00 horas se llevará a cabo la procesión del Santo Entierro. El Sábado Santo, a las 11.00 horas se celebrará la oración ante el Santo Sepulcro y el Domingo de Resurrección, los actos de la Semana Santa marinense culminarán a las 12.30 horas con la eucaristía del Domingo de Resurrección y los bautismos.

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La Semana Santa de Sanxenxo dio comienzo el sábado con el V Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en la plaza de Pascual Veiga, en la que participaron la Banda de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro de Sanxenxo, la Sección Musical Vera Cruz de Santiago de Compostela y la Agrupación Musical Nuestra Señora do Nordés de Ferrol.

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