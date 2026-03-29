Refugiados en Sanxenxo aprenden el uso de maquinaria forestal

El Concello de Sanxenxo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, colabora con Acción contra a Fame con una formación en maquinaria agrícola y forestal dentro de las escuelas inclusivas de empleo. Se trata de un curso de Operario de Maquinaria Agrícola y Forestal con formación en Prevención de Riesgos Laborales, que dio comienzo el pasado lunes y se desarrollará en horario de mañana durante toda la semana que viene.

La concejala Paz Lago se acercó hasta la parcela municipal del parque empresarial de Nantes donde se realizan las prácticas junto a la responsable de Acción contra a Fame. El curso cuenta con un total de 15 participantes, todos ellos migrantes acogidos en Sanxenxo que, tras varios días de formación teórica, esta mañana comenzaron a poner en práctica lo aprendido.

Esta formación se enmarca en las Escuelas Inclusivas de Empleo del sector Agrícola y Forestal do Salnés, una iniciativa que Acción contra a Fame impulsa en la comarca con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.

El curso ofrece una formación completa como operario de maquinaria agrícola y forestal, incorporando también un módulo de iniciación a la poda, con el objetivo de dotar a los participantes de una preparación técnica más amplia y ajustada a las necesidades reales del sector.

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Además, incluye la formación específica en PRL, esencial para un desempeño profesional seguro según la normativa vigente. Desde Acción contra a Fame destacan que estas escuelas inclusivas están diseñadas para favorecer el acceso al empleo de personas con mayores dificultades, reforzando las competencias profesionales demandadas y acompañándolas en un itinerario individualizado. Pueden participar personas desempleadas o con interés en el sector, priorizando a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social o laboral.