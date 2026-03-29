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El refuerzo policial de Poio, temporal

El representante de CSIF en la Policía Local de Poio sostiene que los refuerzos de plantilla anunciados por el Concello «no suponen realmente un incremento estructural de la plantilla al tratarse en muchos casos de incorporaciones temporales o de carácter provisional que inflan de forma artificial el cuadro de personal».

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