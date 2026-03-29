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Reabre el tramo final del paseo de Silgar

El Concello de Sanxenxo reabrió al tráfico rodado a última hora del viernes el tramo final del Paseo de Silgar, que permanecía cortado desde que un temporal provocó un desprendimiento de tierra en el talud más próximo hacia el mar. Aun quedan remates en la obra, que se retomará tras Semana Santa.

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