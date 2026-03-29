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El PP ve en el PSOE «enemigos» internos

El PP Provincial de Pontevedra dice que alcaldes del PSOE tienen a «un enemigo de los concellos entre parte de sus compañeros de partido tras los distintos posicionamientos de los nueve diputados provinciales del PSOE en la votación del Plan Extra de la Diputación», con seis abstenciones y tres a favor.

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