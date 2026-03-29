Jornada de sol y paseo pero no de playa en Sanxenxo

Sanxenxo ha iniciado, oficialmente, su temporada turística, con el arranque de la Semana Santa. Los visitantes ya llenan sus hoteles y alojamientos y, sobre todo, el paseo de Silgar y las terrazas, un hervidero en la jornada de un soleado pero fresco domingo.

Aunque el paseo y la playa de Silgar están protegidos del norte, el viento dominante reduce la temperatura a poco más de 17 grados y frena la bajada al arenal de los bañistas. Algún que otro valiente se atreve a pisar la arena, con el agua del mar también muy fría, a menos de 13 grados, por lo que la mayoría opta por los paseos.

Usuarios de la playa, al sol pero con algo de abrigo. | RAFA VÁZQUEZ

Y eso que el arenal ya cuenta con alguno de sus servicios de temporada. De hecho Sanxenxo ha vuelto a adelantar a Semana Santa el balizamiento en esta playa y en la de Panadeira, Baltar, Canelas y Caneliñas, una medida que se adopta por cuarto año consecutivo en los arenales que, tanto por su situación como por la afluencia de bañistas, son susceptibles de esta mejora de seguridad. Se decidió tras la muerte del oftalmólogo coruñés Juan Tábara al ser arrollado por una lancha cuando nadaba. Ocurrió el Viernes Santo de 2022.

No se ha colocado la señalización habitual con corcheras ya que no soportaría las condiciones del mar, pero sí se delimita con una línea de boyas amarillas la zona de baño.

En la temporada de verano el balizamiento completo con corcheras se llevará a cabo, entre el 1 de mayo y el 1 de junio, en las playas de Agra, Areas, Panadeira, Pampaído, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, O Espiñeiro y A Lapa. Debe ser retirado antes del 31 de octubre.

Mientras tanto, la mayoría de los hoteles comienza su funcionamiento tras el parón invernal y trabajan en la recepción de reservas con vistas a los días mayor actividad de la Semana Santa, desde el miércoles hasta el domingo próximos. El tiempo es el factor decisivo para empujar a los indecisos de última hora. Con todo, las expectativas son sólidas. Se prevé una ocupación para los días principales que ya supera el 90%, con la confianza de rebasar holgadamente el 80% de media semanal y rozar el lleno técnico en el fin de semana, con picos del 96%.

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