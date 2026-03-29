Inmovilizan en Pontevedra un patinete trucado que podía llegar a 65 km/h

La Policía Local de Pontevedra procedió a la inmovilización de un patinete eléctrico tras comprobar que había sido manipulado para superar los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente. El vehículo trucado podía llegar a los 65 km/h, casi el triple del máximo permitido.

Los hechos tuvieron lugar durante un servicio ordinario de vigilancia y prevención en la avenida de Lugo, cuando los agentes detectaron un patinete eléctrico circulando de manera irregular. Una vez interceptado el vehículo e identificado su conductor, se realizaron las comprobaciones oportunas y se constató que el vehículo eléctrico, a pesar de contar con el certificado y la homologación para su circulación como Vehículo de Movilidad Personal (VMP), había sido modificado con el objetivo de incrementar sus prestaciones.

En concreto, el vehículo alcanzaba velocidades de hasta 65 km/h, superando con creces el límite máximo de 25 km/h establecida para este tipo de vehículos. Esta alteración supone la pérdida de su consideración legal como VMP. Como consecuencia, los agentes formularon la correspondiente denuncia administrativa y procedieron a su inmovilización y traslado a las dependencias policiales, al no cumplir con los requisitos técnicos y legales exigidos para su circulación.

La Policía Local recuerda que la manipulación de estos vehículos, especialmente en lo relativo a la modificación de su potencia o velocidad, constituye una infracción de la normativa de tráfico y supone un grave riesgo para la seguridad vial.

Asimismo, recuerda que conforme a la nueva regulación en materia de movilidad personal en vigor desde enero de 2026, es obligatorio que los VMP cuenten con registro administrativo, seguro de responsabilidad civil, y un sistema de identificación mediante etiqueta o placa visible, expedida conforme a las especificaciones técnicas estatales.

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El incumplimiento de estos requisitos puede determinar la pérdida de la aptitud para circular, así como la adopción de medidas cautelares como la inmovilización del vehículo.