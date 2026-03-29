El derribo interior abre la reforma del Multiusos para Servicios Sociales

La reforma del edificio Multiusos de Portonovo avanza con las demoliciones interiores y la retirada de suelos y techos que albergarán los futuros espacios como la sede de Servicios Sociales, el aula de estudios y la escuela de adultos, así como un amplio salón de actos.

En los próximos días, se continuará con el levantamiento de la cubierta y el derribo de las escaleras, que se desplazarán para hacer el edificio accesible con entrada directa desde la calle y la colocación de un ascensor. La actuación tiene un coste de 1,2 millones y que cuenta con una subvención de 900.000 euros del Plan Extra de la Diputación.

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El edificio, de 1989, tiene 903 metros cuadrados y presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. Su ubicación, en pleno centro de la villa, y el buen estado de la estructura, así como sus posibilidades de uso hicieron que el gobierno haya decidido mejorarlo y recuperarlo.