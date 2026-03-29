Críticas por el retraso en mejorar la N-640

La portavoz municipal del PP en Cuntis, Isabel Couselo, ha criticado la «falta de compromiso» del Gobierno central con la reforma integral de la N-640 tras una respuesta en el Congreso que habla de «rehabilitación del firme entre los kilómetros 190 y 222 incluyendo las travesías de Cuntis y A Estrada sin citar un proyecto completo».