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Críticas por el retraso en mejorar la N-640

La portavoz municipal del PP en Cuntis, Isabel Couselo, ha criticado la «falta de compromiso» del Gobierno central con la reforma integral de la N-640 tras una respuesta en el Congreso que habla de «rehabilitación del firme entre los kilómetros 190 y 222 incluyendo las travesías de Cuntis y A Estrada sin citar un proyecto completo».

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