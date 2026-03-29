Los colegios públicos cierran la reserva de plazas de tres años con un tercio sin cubrir

Los 19 colegios públicos del municipio acaban de cerrar el periodo de admisión de alumnos para el curso 2025-2026, con especial incidencia en el ingreso de los niños que se incorporan a la educación obligatoria a partid de los tres años. La caída de la natalidad vuelve a ponerse de manifiesto con los listados, aún muy provisionales, de solicitud de plaza.

La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará el día 27 de abril, la definitiva el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

Estos 19 centros públicos arrancaban esta admisión con algo más de 500 plazas para estos niños de tres años y a falta de conocerse las listas definitivas, un tercio de esas plazas no se han podido cubrir y algún colegio corre peligro de anular alguna de sus aulas de Cuarto de Infantil. El balance, todavía pendiente de certificarse, apunta a que el número de solicitudes ronda las 350, es decir, el 65% de la oferta inicial, y casi ningún colegio ha llegado siquiera al límites de plazas disponibles. De hecho, solo son dos los que tienen más peticiones que espacios y tendrán que baremar. Se trata del de Vilaverde, en Mourente, y el CEIP A Xunqueira 2. Colegios muy céntricos y con demandas altas en años anteriores, como Álvarez Limeses, Froebel, Barcelos o Crespo Rivas, podrá este año admitir a todos los solicitantes.

La razón, al margen de la caída de la natalidad, está en medidas ya aplicadas el pasado año, como la reducción del número de alumnos por aula, que pasa de 25 a 20, y la zonificación de la ciudad, que deriva a otros colegios a familias a las que antes correspondían centros distintos.

Colegios como el Froebel, Crespo Rivas, Cabanas en Salcedo, o Marcón cuentan con una demanda de plazas muy próxima a la oferta inicial. Pero en otros casos están lejos. Es el caso del Vidal Portela o el CEIP Santo Andrés de Xeve, entre otros.

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Mientras tanto, permanece abierto hasta el 7 de abril el plazo para solicitar una de las 3.838 plazas de las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años de la provincia de Pontevedra para el próximo curso 2026-2027. El calendario del proceso establece que el 6 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos, tras lo que se abrirá un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, entre el 7 y el 13 de mayo. Las listas definitivas se darán a conocer el 29 de mayo, y posteriormente se abrirá el periodo de matrícula, que se extenderá durante diez días hábiles, del 1 al 12 de junio. El curso escolar comenzará el viernes 4 de septiembre.