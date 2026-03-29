Sector del mar
Las cofradías piden estar representadas en el consejo del Puerto de Marín
La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra pide voz y voto en el consejo de administración del Puerto de Marín, donde no tiene representación, como tampoco en el de Vigo, aunque sí en el de Vilagarcía, a través de un vocal designado por la Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
Por ello, la Federación solicita a la Xunta de Galicia que impulse la modificación o ampliación de los consejos de administración de Marín y Vigo, de modo que la representación del sector pesquero rote periódicamente o, en su defecto, que se reforme la normativa vigente para garantizar que la Federación acceda a ese órgano, que según el colectivo, decide sobre "asuntos fundamentales que afectan directamente a la actividad y al bienestar de los profesionales del mar, como la navegación, la señalización marítima, la comercialización y las obras portuarias".
El sector pesquero en general, considerado "estratégico y económicamente relevante", pasó en su día a contar con un único representante en cada autoridad portuaria: Marín-Ría de Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Vigo y su ría.
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