Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Sector del mar

Las cofradías piden estar representadas en el consejo del Puerto de Marín

R. P.

Pontevedra

La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra pide voz y voto en el consejo de administración del Puerto de Marín, donde no tiene representación, como tampoco en el de Vigo, aunque sí en el de Vilagarcía, a través de un vocal designado por la Federación Galega de Confrarías de Pescadores.

Por ello, la Federación solicita a la Xunta de Galicia que impulse la modificación o ampliación de los consejos de administración de Marín y Vigo, de modo que la representación del sector pesquero rote periódicamente o, en su defecto, que se reforme la normativa vigente para garantizar que la Federación acceda a ese órgano, que según el colectivo, decide sobre "asuntos fundamentales que afectan directamente a la actividad y al bienestar de los profesionales del mar, como la navegación, la señalización marítima, la comercialización y las obras portuarias".

Noticias relacionadas

El sector pesquero en general, considerado "estratégico y económicamente relevante", pasó en su día a contar con un único representante en cada autoridad portuaria: Marín-Ría de Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Vigo y su ría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents