La Bendición de Ramos en la Praza do Reloxo inicia hoy los actos religiosos

La parroquia Santa María del Puerto de Marín inicia hoy sus celebraciones de Semana Santa en la Praza do Reloxo con la Bendición de Ramos, a las 11.30 horas y posterior procesión hacia el Nuevo Templo.

El Jueves Santo, a medianoche, se celebra la procesión con salida de las cofradías acompañando a los pasos de la Oración en el Huerto y Jesús Nazareno acompañado de los componentes de su cofradía, y, en sentido contrario, la Virgen Dolorosa, con su agrupación femenina. Coincidirán en la Plaza de España para el Santo Encuentro.

El viernes, a las 11.00 horas, es la procesión del Santo Cristo y por la noche, a las 22.00 horas saldrá la del Santo Entierro con presencia especial de la cofradía del Santo Sepulcro.

En el interior del Templo Nuevo, el jueves a las 19.00 horas se celebra la misa de la Cena del Señor y a las 22.00, la Hora Santa a la que seguirá la Oración Cofrade como preparación previa a la salida de la procesión de medianoche.

El viernes, tras la procesión matinal y a su recogida, se procederá al Alzado de la Santa Cruz y a las 19.00 horas serán los Santos Oficios de la Muerte del Señor y el Desenclavo.

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El sábado tendrá lugar en el Nuevo Templo también un acto de Oración ante el Santo Sepulcro a las once de la mañana y la Semana Santa culminará con la Vigilia Pascual del sábado, a las 22.00 horas, y el domingo a las 12.00 se celebra la Eucaristía de la Pascua de Resurrección con a los bautizos pendientes desde el comienzo de la Cuaresma.