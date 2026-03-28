Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Exposición

«Voilà la femme» se puede visitar hasta el martes

La exposición de ‘Voilà la femme’, con otras de 17 mujeres artistas y ubicada en el Ateneo Santa Cecilia y el Museo Manuel Torres, podrá visitarse hasta el martes, día en el que habrá una visita guiada a las 18.00 horas, que comenzará en el Ateneo y después irá al Museo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents