Una visita reivindica el puente de O Couto

El puente de O Couto, sobre el tramo del río Tomeza-Gafos, protagoniza durante la jornada de hoy, desde las 11.00 horas, una visita comentada abierta al público organizada por Vaipolorío. El recorrido pondrá el foco en el valor arqueológico, histórico, arquitectónico y ambiental del enclave con las explicaciones de Calros Solla y Rafael Rodríguez.