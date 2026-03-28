Una visita reivindica el puente de O Couto
El puente de O Couto, sobre el tramo del río Tomeza-Gafos, protagoniza durante la jornada de hoy, desde las 11.00 horas, una visita comentada abierta al público organizada por Vaipolorío. El recorrido pondrá el foco en el valor arqueológico, histórico, arquitectónico y ambiental del enclave con las explicaciones de Calros Solla y Rafael Rodríguez.
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