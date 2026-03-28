La visión escolar de Vilaboa

Alumnos del CRA de Vilaboa, el CEP de Riomaior y el CPI Toural han mostrado en el Concurso de Fotografía organizado con motivo del Día das Artes Galegas su particular visión de su municipio. Bajo el título «Vilaboa, unha contorna sorprendente», esta propuesta educativa buscaba reforzar la conexión de los escolares con el territorio a través de la observación y de la creación visual. La actividad se enmarca además en el homenaje al fotógrafo gallego José Suárez,.

Una selección de las imágenes puede visitarse ya y durante toda la próxima semana en la Casa Consistorial y en el centro de salud, donde se instalaron paneles expositivos que muestran la mirada de los escolares sobre el patrimonio y el paisaje local. El cartel de la muestra recuerda que la fotografía se convirtió en una «herramienta pedagógica viva» que permite al alumnado observar, interpretar y expresar la realidad que lo rodea, al tiempo que sirve para tejer lazos entre centros y poner en valor el entorno y el patrimonio de Vilaboa.

La entrega de premios se celebrará el miércoles en la Casa Consistorial. Los ganadores de esta edición son Simón Novas Martínez, Enzo Pérez Martínez, ambos de la escuela de Barciela, y Xian Portela Gómez, del aula de Pousada, en Infantil; Indiana Jiménez, del CPI Toural en el primero ciclo de Primaria; Eila Barreiro (CPI Toural) y Pablo Ríos (CEP Riomaior) en el segundo ciclo, y Darío González (CEP Riomaior) en el tercero ciclo; y en Secundaria, Yeray Antepazo.

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El Concello trasladó su enhorabuena al alumnado y al profesorado «por la implicación en un proyecto que combina creatividad, identidad y conocimiento del medio, y que contribuye a fortalecer el vínculo de la juventud con el territorio».