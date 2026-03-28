Vaipolorío reivindica A Ponte do Couto

Poner en valor sus características arqueológicas, históricas, didácticas, arquitectónicas y medio ambientales, y reivindicar su rehabilitación y difusión. Eran los objetivos de la visita comentada que la asociación Vaipolorío realizó este sábado a A Ponte do Couto, un paso sobre el río de Os Gafos que pudo «ver la luz» hace pocos meses, tras años «enterrado» en medio de un asentamiento chabolista.

El etnógrafo Calros Solla y el arqueólogo Rafael Rodríguez desvelaron algunos de los secretos de este enclave tras reabrirse un paseo fluvial gracia a la limpieza del entorno en un centenar de metros de camino próximo al puente y ya muy utilizado por los vecinos para pasear.

La asociación defiende la recuperación de A Ponte do Couto y exige la implicación de todas las administraciones con competencias, desde el Concello hasta la Xunta y la Diputación, especialmente en el ámbito del patrimonio. De hecho, Vaipolorío ya ha remitido un escrito al Concello acompañado de mapas de 1947 en los que figura el Camiño do Couto, actualmente vallado como «propiedad privada», como zona de paso pública hasta el Nudo do Pino, además de recordar que el trazado también aparece reflejado en el catastro.

Sobre el origen de A Ponte do Couto, las hipótesis apuntan a una construcción medieval de posible ascendencia romana. En el lugar apareció un miliario y que «todo indica que por este entorno discurría una antigua vía romana, en concreto la Vía XIX». Por eso, la asociación defiende que antes de cualquier actuación de mayor calado debe realizarse un estudio riguroso que permita determinar su antigüedad y relevancia histórica.

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El puente presenta un notable deterioro tanto por las riadas como por el posible paso de vehículos en el pasado, durante el asentamiento chabolista, y ha ya perdido algunas pieza al caer algunas piedras de la estructura, visibles en el cauce. La asociación reclama no solo su restauración, sino también su musealización y puesta en valor.