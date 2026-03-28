Trece empresas optan a ejecutar 48 viviendas públicas en Valdecorvos

Un total de trece empresas optan a la construcción de 48 viviendas de promoción pública en Valdecorvos licitadas por 9,5 millones de euros. La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) construirá estas viviendas en la parcela P-17 del polígono B1, de 1.147 metros cuadrados. Es el segundo concurso para adjudicar esta obra, al anularse el primero por escaso presupuesto. Ahora se elevó cerca de un 25%.

Las 48 viviendas de promoción pública se distribuirán en un edificio lineal de bajo, seis plantas y bajo cubierta, con dos núcleos de escaleras, además de garajes, trasteros y locales. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

En la planta baja se situarán los cinco locales comerciales y portales. En el sótano, que ocupa toda la parcela, se sitúan el garaje y los cuartos de instalaciones. Los trasteros se localizan en el bajo cubierta. En las plantas intermedias están las 48 viviendas, seis de dos dormitorios de las que dos son adaptadas, 36 de tres dormitorios y seis de cuatro.

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En Pontevedra la Xunta tiene en la actualidad 300 viviendas en marcha, de las que 235 se sitúan en el barrio de Valdecorvos, con 74 viviendas ya en la recta final de las obras y adjudicadas definitivamente. Además, se acaba de aprobar inicialmente el plan desarrollar el ámbito de San Mauro, donde se prevén 2.010 viviendas, el 80% protegidas.