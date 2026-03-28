Marín
Preocupación municipal por las obras de la Rúa do Forte y el Vial de Praias
El Concello señala que la empresa acumula retrasos y ya estudia posibles alternativas
Marín
La Brigada municipal ha realizado un pintado provisional en la zona de estacionamiento del Vial de Praias antes del arenal de Portocelo para evitar infracciones. Es una medida provisional mientras no se corrige la colocación del bordillo que separa el carril bici del tráfico rodado, que a día de hoy impide el paso de autobuses.
El Concello de Marín expresa su preocupación con la empresa adjudicataria de esta obra y la de la Rúa do Forte, «cuya situación mercantil genera muchos problemas como errores de ejecución y retrasos «, por lo que el gobierno local ya estudia las posibilidades administrativas para completar la ejecución de las obras.
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