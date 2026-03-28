La Polifónica recibe la Vieira de Honra y tiene nuevo presidente

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, que conmemora su centenario en 2025, ha recibido un nuevo galardón por su defensa de la cultura en estos cien años, y ha celebrado por vez primera una votación para elegir directiva, con la llegada de José Raposeiras Correa. Paralelamente, en Madrid se celebró el LVIII Cabido Xeral de la Enxebre Orde da Vieira, una gala que puso en valor la excelencia cultural gallega con la entrega de la Vieira de Honra á Calidade Artística a la Coral Polifónica de Pontevedra, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión de la música coral gallega.

Con la elección de la nueva directiva, José Raposeiras toma el relevo de Carlos Valle y la junta se completa con María del Carmen Martínez Lourido como vicepresidenta, Joaquín Alfredo Cuiñas Rodríguez como secretario, Marta Valbuena Aguado, vicesecretaria, la contadora Mercedes González Rosales, el tesorero Gonzalo González González, Antía Fonseca Roque como archivera bibliotecaria y los siguientes vocales: Raquel Paredes Álvarez (contraltos), Gabriel Bravo Bueno (bajos-barítonos), María del Pilar García Pinal (sopranos) y Fernando Marín Gómez (tenores).

En la asamblea se alabó el «extraordinario» trabajo desarrollado por la anterior directiva a lo largo de los últimos años, con un reconocimiento a la «idónea organización de las múltiples actividades de la junta presidida por Carlos Valle, con mención especial al año del centenario: conciertos, exposición del centenario en el Museo, premios y condecoraciones excepcionales, conferencias y el original concierto ‘Leucoíña’ (composición de Brais González) que cerraba así las celebraciones de los cien años de esta longeva institución pontevedresa».

Por su parte, en el Cabido Xeral de la Enxebre Orde da Vieira celebrad en Madrid, además del premio a la Polifónica, fueron investidos nuevos cofrades, entre los que destacó la incorporación de Silvia Crespo, directora de comunicación de Ape Galicia, junto a Manuel Varela, presidente de Caixa Rural, y Venancio Salcines, director general de Cesuga.

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Con su presencia en este encuentro, Ape Galicia reafirma su compromiso con la proyección de Galicia fuera de su territorio.