Vivienda
En marcha el derribo de los cuatro chalés militares abandonados en Mollavao
N. D.
El Ministerio de Defensa avanza en su proyecto de derribar los cuatro chalés militares de la calle Rosalía de Castro, en Mollavao, sin uso y abandonados desde hace años. La empresa adjudicataria por 82.086 euros, Resigal, ya tiene en marcha unas obras que tienen un plazo de ejecución de dos meses.
Se trata de cuatro viviendas de planta baja y primer piso situadas en la orilla norte de la calle. Enfrente hay otra barriada de viviendas en las que se han ejecutado otras de mejora y mantienen su uso. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa afronta su demolición tras décadas de abandono y en su lugar está previsto ejecutar una plaza pública, que pasaría a manos del Concello, si bien Defensa se quedaría con un solar colindante para albergar, si así se decide, un edificio de hasta cinco alturas con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Con él se taparía una medianera del inmueble vecino.
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