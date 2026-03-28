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Jornada solidaria de donación de sangre

La donación de sangre protagonizará hoy una jornada solidaria en la plaza de Ourense de Pontevedra. La campaña, impulsada por ADOS, Asovedra y Asampo bajo el lema «La sangre no tiene fronteras», se desarrollará de 10.00 a 15.00 horas con la participación abierta a toda la ciudadanía.

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